Ahmet Akın: ''Balıkesir'i zeytinin başkenti yapacağız''

Türkiye’nin ilk Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, stratejik ürün olan zeytin için tüm uyarı ve önerilere rağmen akılcı, sonuç alıcı uygulamalar yapılmadığını söyledi. Dünya Zeytin Günü nedeniyle açıklama yapan Ahmet Akın, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin yaptığı zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tahminlerine göre zeytin üretimimizde bu sene çok ciddi düşüş yaşandığını vurguladı. Ahmet Akın şunları söyledi:

“Üreticimize verilen destekler ya yetersiz kalıyor ya da amaca hizmet etmiyor. AB sofralık zeytinin bir kilosu için 20 cent avro, zeytinyağının bir litresi için de 1 avro destek veriyor. Biz de ülke olarak zeytinciliğimizde en azından bu rakamlara yaklaşan miktarlarda destek vermeliyiz.

2018-2019 sezonu için Konsey tarafından Balıkesir’de 110 ban ton zeytin rekoltesi olacağı, 15 bin tonun biraz üzerinde de zeytinyağı rekoltesinin elde edileceği tahmin edilmiştir. Bu rakamlar bir önceki sezonun yarısından bile azdır. 2017-2018 sezonunda 245 bin tonun üzerinde zeytin, 34 bin tonun üzerinde de zeytinyağı rekoltesi elde edilmiştir. 2016-2017 sezonundaki rekolte de bu sezonun çok üzerinde olmuştur. 2016-2017 sezonunda 187 bin ton zeytin, 22 bin ton zeytinyağı rekoltesi elde edilmiştir. Artan ülke nüfusu ve değişen tüketim anlayışımız nedeniyle zeytin ve zeytinyağı üretimimizi artırmak zorundayız. Küçük aile işletmeciliğinin hakim olduğu sektörü kaderi ile baş başa bırakamayız. Yapılan incelemelerde Balıkesir bölgesinde sulanan taban arazilerin dışındaki yerlerde bu sezon için doğru dürüst ürün olmadığı tespit edilmiştir.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, zeytin için bütün sektör paydaşlarının üzerinde mutabık kalacağı özel projeler geliştireceklerini de dile getirerek, “Balıkesir’i zeytinin de başkenti yapacağız. Bütün dünyada tanınan zeytinyağı markaların yaratılması için her türlü çalışmayı yapacağız. Balıkesir zeytinciliğinde üretimin ve kalitenin düştüğü değil, yükseldiği ve uluslararası pazarda rekabet edebildiği bir dönemi inşaa edeceğiz” diye konuştu.