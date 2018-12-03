Kilo fiyatı 250 lirayı buldu ! Vatandaş çözümü böyle buldu
Kilo fiyatı 250 lirayı buldu ! Vatandaş çözümü böyle buldu
Ne kadar dikkatlisiniz ? İşte dünyanın en zor dikkat testi
Ne kadar dikkatlisiniz ? İşte dünyanın en zor dikkat testi
Sürücüler dikkat ! Uygulama başladı, 625 lira cezası var
Sürücüler dikkat ! Uygulama başladı, 625 lira cezası var
Ankara'da sürpriz görüşme sonrası açıklama geldi
Ankara'da sürpriz görüşme sonrası açıklama geldi
İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı
İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı
MHP'den istifa eden belediye başkanından adaylık kararı
MHP'den istifa eden belediye başkanından adaylık kararı
İsrail polisinden Netanyahu'ya darbe !
İsrail polisinden Netanyahu'ya darbe !
Mars'ta bilim insanlarını şaşırtan keşif
Mars'ta bilim insanlarını şaşırtan keşif
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 03 Aralık 2018 01:05

Ahmet Akın: ''Ekmekle oynamaya değil, ekmek vermeye geliyorum''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, "Benim başkanlığımda hiçbir çalışan işinden olmayacak. Ekmekle oynamaya değil ekmek vermeye geliyorum" dedi.

Ahmet Akın: ''Ekmekle oynamaya değil, ekmek vermeye geliyorum''
A+ A-

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, emeğin en yüce değer olduğunu ilke edinen anlayıştan geldiğini vurgulayarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında hiçbir çalışanın işsiz kalmayacağını ve mağdur edilmeyeceklerini söyledi. Ahmet Akın, "Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarının sorunlarını biliyorum. Benim başkanlığımda belediye adaletli olacak. Çalışanlarımız hiç endişe etmesin. İşsizlik nasıl bir sorundur biliyorum. Herkesin işinin olması için çalışan başkan olacağım. Kimsenin ekmeği ile oynamaya değil ekmek vermeye geliyorum. Daha çok kardeşime iş imkanı vermek için geliyorum" diye konuştu.

ahmet akın , chp , balıkesir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM