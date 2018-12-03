Ahmet Akın: ''Ekmekle oynamaya değil, ekmek vermeye geliyorum''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, emeğin en yüce değer olduğunu ilke edinen anlayıştan geldiğini vurgulayarak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında hiçbir çalışanın işsiz kalmayacağını ve mağdur edilmeyeceklerini söyledi. Ahmet Akın, "Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarının sorunlarını biliyorum. Benim başkanlığımda belediye adaletli olacak. Çalışanlarımız hiç endişe etmesin. İşsizlik nasıl bir sorundur biliyorum. Herkesin işinin olması için çalışan başkan olacağım. Kimsenin ekmeği ile oynamaya değil ekmek vermeye geliyorum. Daha çok kardeşime iş imkanı vermek için geliyorum" diye konuştu.