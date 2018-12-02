Ahmet Akın: ''Sorunların takipçisi değil, sahibi olacağım''

Dernek başkanları yaptıkları konuşmalarında Roman vatandaşların sorunlarını dile getirdi. İş, eğitim, istihdam ve barınma sorunlarının başlıcaları olduğunu dile getiren başkanlar, Ahmet Akın'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye meclisinde temsilcileri olmasını istediklerini ifade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönem Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptığını bu süreçte Balıkesir'in tüm sorunlarını çözmek için çalıştığını ifade etti. "Ama baktım Balıkesir'in sorunlarını, hemşehrilerimin sorunlarını çözemiyorler işin başına geçip Büyükşehir Başkanlığına aday oldum" diyen Ahmet Akın şöyle devam etti:

"Sizlerin sorunlarını biliyorum. Birlikte çözelim. Benim başkanlığımda Büyükşehir Belediyesinin yönetimlerinde, birimlerinde, sizlerle birlikte, el birliği ile sorunları çözeceğiz. Sizlerle kol kola olacağım. Bu millet ne çektiyse ayrımcılıktan çekti. O'cu bu'cu demekten çekti. Onun için açık ve net söyleyeyim. Ben Balıkesir'in birleştirici gücüyüm. Belediyecilik demek particilik demek değildir. Belediyecilik demek harbicilik demektir. Evet haklı talepleriniz var. Belediye meclislerimizde temsilcilerimizin olması lazım. Biz ilçe başkanlarımızın, Roman derneklerimizin, sizlerin fikirlerini alarak herkes tarafından kabul edilmiş, ortak akılla belirlenmiş meclis üyelerimiz olması lazım. Ben herkesi kucaklıyorum. Anlayışım bu. Sizlerde bu şehrin yönetimindeki ilçe belediyelerimizin yönetimlerindeki karar mercilerince olacaksınız. Bu güne kadar bunun sözlerini verdiler. Ama hep sözde kaldı. Hep göstermelikti. Sorunlarınızın takipçisi değil sahibi olacağım. Sizin sorununuz benm sorunum. Benim ailemsiniz. Balıkesir benim ailem."

