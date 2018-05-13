''Aile Sigortası'' Maltepe’de başladı

Her aybaşında 600 TL yüklenecek ve Maltepe sınırları içerisinde sadece alışveriş için kullanılabilecek olan Halkkart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Açlığı tarihe gömmek namus borcumuzdur. Bunu CHP iktidarında başaracağız” dedi.

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği “Aile Sigortası”nı hayata geçirdi. “Halkkart” adı verilen kartlar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara düzenlenen törenle teslim edildi. Atatürk, silah arkadaşları ve Afrin’deki şehitler anısına saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı’yla başlayan törene CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“20 PROJENİN 18’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yerel yönetimlere talip olduğunu eşinden önce Kemal Kılıçdaroğlu’na ifade ettiğini belirterek, o gün söz verdiği 20 maddenin, 18’ini gerçekleştirdiğini ifade etti. Başkan Kılıç, “Genel Başkanımız 2011’de; ‘Biz iktidara gelirsek 600 TL kadınlara vereceğiz’ demişti. Yapamazsınız, demişlerdi. Maltepe Belediyesi’nin 38 gencini eğittik. 53 bin haneyi teker teker dolaştık. Bir eve giderken öbür evin haberi olmadı. Puantaj sistemiyle yoksulluk sınırında olan, tapusu, bağı bahçesi olmayan, geliri olmayan kardeşlerimize 600 TL verelim, gıda kolisinden kurtaralım dedik. 3,5 sene sürdü, Allah nasip etti. Bu vesileyle projenin mimarlarından Seyfullah Beysülen’e teşekkür ediyorum. Bugün de çok güzel bir gün, çünkü yarın anneler günü. Benim annem Hakk’ın rahmetine kavuştu. Eğer oğlanlar, kızlar gelmezse ben de bir evladınızım, ellerinizden teker teker öperim” dedi.

KADINLAR HAYATA KATILACAK

Maltepeli kadınları hayata katmak için ürettikleri birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Kılıç, sekiz kreşin açıldığını, beş tanesinin inşaatının bittiğini, birinin inşaatının devam ettiğini belirtti. Görev süresi dolmadan 18 mahalleye kreş sözünü yerine getireceğini ifade eden Kılıç, açılışını yaptığı ilk kreşin Başıbüyük’te olduğunu ifade ederek, oy oranına bakmaksızın eşit hizmet götürdüklerinin ve ayrım yapmadıklarının altını çizdi. Maltepe’deki yeşil alanı iki katına çıkardıklarını ifade eden Kılıç, bölgenin en büyük parkını 30 Ağustos’ta hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Kılıç konuşmasını, “Bankayla anlaştık. Vereceğimiz bu kartla kadınlar, Maltepe’de alışveriş yapacaklar. Ama şunu belirtmek isterim ki sadece kadınlara veriyoruz. Maltepe Belediyesi bütçesinden çıkan para yine kadın kardeşlerimize gidecek, esnafımıza gidecek, yani Maltepe kazanacak” sözleriyle noktaladı.

YOKSULLUK KADER DEĞİL

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoksulluğun bir kader olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye genelinde memnun olmayan o kadar vatandaş varken, bir kadın kardeşimiz, siz iktidar olduğunuzda herkesi nasıl memnun edeceksiniz diye sordu. Samimi olarak söyleyeyim. Ben 80 milyonu memnun edeceğim diyemem, doğru olmaz ama CHP iktidarında bütün yoksullar, fakirler mutlu olacak. Belediye Başkanımız güzel bir şey yapmış, Aile sigortasını uygulamaya koymuş. Birileri bunu yapamazsanız dedi. Ama biz yaptık. Aslında sağlık, analık, yaşlılık ve emeklilik gibi birçok sigorta var. Çalışırken işsiz kalınırsa, işsizlik sigortası da var. Peki, hiç geliri yoksa ne olacak? İşte o geliri tamamlamak için aile sigortası var. Bu sistem bütün Avrupa ülkelerinde uygulanıyor ama Türkiye genelinde yok. Ama iktidarımızda bunu yıkacağız. Çünkü yoksulluk bir kader değil.”

“TÜRKİYE GENELİNDE YAPACAĞIZ”

Türkiye’de bir belediye, Maltepe Belediyesi bunu yapıyorsa, hükümetin bunu neden yapamadığını soran Kılıçdaroğlu, “Bu projeden ötürü Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ı kutluyorum. Maltepe yapıyor, kimsenin kimliğini açıklamadan mağdur etmeden, devletin arası yoksul ailelere belirli bir bedel ödüyor. Bir sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Asla insanlık onuruyla oynamayacak. Başka avantajı ne? Kadın da alışveriş yapmak ister. Onun süpermarkete gidip alışveriş yapma hakkı yok mu? Ona yiyecek paketi vermek çözüm mü? Düzenli geliri olursa gidecek alışverişini yapacak, evinde tenceresi kaynayacak. Bizim adımız ne, Halk Partisi. Halk partisi ise halkın yanında durmamız lazım, halkın sorunlarını çözmemiz lazım. Bize genelde derler ki bunlar zenginlerin, elitlerin partisi. Annem okuma yazma bilmezdi, büyük ablam da bilmezdi. 7 kardeşten üniversiteye giden tek benim. Toprak evlerde, yer sofralarında büyüdüm. Herkesin huzura, gelire ihtiyacı var. Evinde huzur içinde yaşamak istiyor. Açlığı tarihe gömmek namus borcumdur. Ben bu çarkı değiştireceğim, çark halktan yana çalışacak. Mademki halk partisi adımız, halk için harcayacağız. Bunun hepsini yapabiliriz. Maltepe Belediyesi yaptı, inşallah Türkiye genelinde yapacağız” diye konuştu.

53 BİN HANENİN KAPISI ÇALINDI

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan “Aile Sigortası” projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. Geliri 1500 TL’nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra listeler oluşturuldu. Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartıldı. Alkol ve tütün dışında alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlanacak.