AK Parti Çorum İl Başkanı görevinden istifa etti

Çorum AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ düzenlediği basın toplantısı ile görevinden istifaettiğini açıkladı.

Bundan sonraki süreçte AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğini vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla istifa dilekçemi işleme koyan, bizi kırmayan, bize yol gösteren teşkilat başkanımıza, her konuda bize desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. AK Partimizin bir neferi olarak seçimlerde zaferden zafere koşması için elimden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğim. Şimdiye kadar hiçbir çete ve benzeri oluşuma pirim vermedim. Hiçbir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim."