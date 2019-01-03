SON DAKİKA
CEREN HOCA'YI ÖLDÜREN SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
MEB Bakanı açıkladı ! Biri lk yapılıyor
MEB Bakanı açıkladı ! Biri lk yapılıyor
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 03 Ocak 2019 17:27

AK Parti Çorum İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ görevinden istifa etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı görevinden istifa etti
A+ A-

Çorum  AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ düzenlediği basın toplantısı ile görevinden istifaettiğini açıkladı.

Bundan sonraki süreçte AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğini  vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla istifa dilekçemi işleme koyan, bizi kırmayan, bize  yol gösteren teşkilat başkanımıza, her konuda bize desteğini esirgemeyen  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. AK Partimizin  bir neferi olarak seçimlerde zaferden zafere koşması için elimden ne geliyorsa  yapmaya gayret göstereceğim. Şimdiye kadar hiçbir çete ve benzeri oluşuma pirim  vermedim. Hiçbir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum,  mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Bundan sonra da bu  tavrımı devam ettireceğim."

DHA

istifa , ak parti il başkanı , görev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM