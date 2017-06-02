AK Parti kolları sıvadı ! Belediyeler mercek altında

İktidara gelmelerinde belediyelerin icraatlarının ve performanslarının etkili olduğunu bilen AK Parti, 2019’daki seçimlerde istenilen hedefleri yakalamak için belediyelerin çalışmalarına yeniden ağırlık verecek.

KARNE ÇIKARILIYOR

Bu kapsamda belediyelerin ‘memnuniyet karnesi’ çıkartılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) gelen bütün talep ve şikayetler izlemeye alınacak. Vatandaşın en çok şikayette bulunduğu konular tespit edilerek rapor hâlinde periyodik olarak Cumhurbaşkanlığına sunulacak.

Bunların yanı sıra, vatandaşa sunulan hizmetlere, icraatların zamanında yapılıp yapılmadığına, belediyenin devraldığı borç yükünün hafifleyip hafiflemediğine bakılarak ilgili belediye başkanından rapor alınacak.

Ayrıca il teşkilatlardan da belediyelerle ilgili rapor gelirken Genel Merkez de il ve ilçelere gidip yerinde inceleme yapacak. Tüm bu çalışmalar ayrı ayrı rapor haline getirilecek ve belediye başkanı çağrılıp müzakere edilecek. Yapılan çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, 2019’daki seçimlerde adayların belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri olacak.