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  4. 09 Nisan 2018 12:33

AK Parti'de deprem ! O isimlerin üstü çizildi

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) grup yönetiminde geniş çaplı bir değişiklik yapıldı.

AK Parti'de deprem ! O isimlerin üstü çizildi
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İBB'nin AK Parti Grup Başkanvekilliği için bugün meclis üyeleri seçime gidiyor. Kulislerden sızan bilgelere göre Selim Temurci'nin görevden alınmasından sonra AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Bayram Şenocak ile birlikte İBB grup yönetiminde de önemli değişiklikler yapıldı.

 Sözcü’den Özlem Güvemli'nin haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan'ın yerine 2004 yılından beri meclis üyeliği yapan Ömer Lütfi Arı getirildi. Güngören'den meclis üyesi Ömer Lütfi Arı daha önceki dönemlerde AK Parti Grup Başkanvekili yardımcılığı yapmıştı.

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI DEĞİŞTİ

İmar Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Hadi Diler, başkan vekili Maliki Ejder Batur, raportör Serhan Kural'ın da komisyondaki görevlerinin sona erdiği öğrenildi. İmar Komisyonu Başkanlığı'na Güngören'den Meclis Üyesi Yüksel Akyol'un getirildiğini iddia edildi.

İSTANBUL'UN İMARINI YÖNETEN EKİP DEĞİŞTİ

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ “İstanbul'da imarı yöneten ekip AK Parti İstanbul İl Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve İmar Komisyonu başkanıdır. İl başkanının değişmesinin ardından grup başkanvekili ile İmar Komisyonu başkanının da değişmesi kaçınılmazdı. Bu yeni ekip İstanbul'un imarını nasıl şekillendirecek göreceğiz” dedi.

CHP'nin İBB Grup Başkanvekilliği seçimi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. 111 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde 85 oy alan Ertuğrul Gülsever yeniden grup başkanvekili seçildi.

Sözcü

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