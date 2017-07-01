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  4. 01 Temmuz 2017 16:41

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak.

AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
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Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda, dün Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda belirlenen AK Parti'nin bu yılki belde, il ve ilçe kongre takvimi de ele alındı.

Bu kapsamda kongre takvimi 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlayacak.

İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihinde, il kongreleri de 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak.

 
 

ak parti , kongre