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  4. 14 Aralık 2017 09:10

AK Parti'de şoke eden ''adam kaçırma'' iddiası

Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş'ın AK Partii Yunusemre ve Saruhanlı ilçe belediye başkanları tarafından silah zoruyla kaçırılıp, iki saat sorguya çekildiği iddia edildi.

AK Parti'de şoke eden ''adam kaçırma'' iddiası
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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş başından geçenleri AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya'ya gönderdiği mektupta anlattı.

Diktaş, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkan yardımcılarıyla ilgili sorguya çekildiğini söyledi. Diktaş, “Görüştüğüm parti büyükleri ‘Bekle, hiçbir şey yapma' dedi. Genel merkezin vereceği kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Diktaş olayı şöyle anlattı:

“SEN KİMLERİN ADAMISIN?”

“30 Ekim 2017 günü saat 11.00 civarında Yunusemre Belediyesi'ne ait kreşe gittiğim esnada Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de geldi. Beni takip eden Mehmet Öcal ve gri takım elbiseli bir şahıs, ayrıca silahını gördüğüm koruma Volkan tarafından aracımın önü kesilerek araçtan indirildim. ‘Mehmet Çerçi sizi çağırıyor' dediler. 10-15 kişiden oluşan silahlı adamlarıyla beni kreşin yanında kameraların olmadığı alana götürdüler. Sonra ‘Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'yı arayın o da gelsin' diye talimat verdi. Beni Yunusemre Belediyesi'ne ait OSB'de bir binaya götürdüler. İki belediye başkanı iki saat savcı gibi ifademi baskıyla aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya için ‘Rüşvet alıyor mu?' diye sordular. ‘Ankara, İstanbul'a evrak göndermişsin, Özgür Özel ve danışmanıyla görüşmüşsün. MİT misin, Ankara'da kimlerin adamısın?' gibi sorular sordular. Sonra Milletvekilimiz Metin Külünk, vali ve emniyet müdürünü arayıp kaçırıldığımı söylemiş. Polis tarafından emniyete götürüldüm.”

Mektupta adı geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de ‘üzüntülü' olduğunu belirtti ve “Mektup Erol Kaya beyin önünde duruyor” demekle yetindi.

 

Sözcü

silah , ak parti , adam kaçırma , yerel yönetimler
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