AK Parti'de toplu istifa ! O partiye katıldılar...

İzmir Karşıyaka’da 250 AK Parti üyesi Roman vatandaş, istifa dilekçelerini verip Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin Karşıyaka’da oy oranının en düşük olduğu yer olan Örnekköy Mahallesi’nde yaklaşık 250 AK Parti üyesi Roman vatandaş, AK Parti’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, düzenlenen etkinlikle CHP'ye katıldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Örnekköy mahallesinin Karşıyaka’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin oy oranının en düşük mahallelerden olduğunu hatırlatarak “Yaklaşık 250 roman vatandaşımız partimize üye oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Bizleri karşılayan ve partimize üye olan mahallelerinde karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"SAMİMİYETİMİZİ VE İYİ NİYETİMİZİ GÖRDÜLER"

İz Gazete'den Tugay Can'ın haberine göre, Örnekköy mahallesindeki buluşmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Özcan Purçu ise, “Mahallede büyük bir şölen gerçekleştirdik. Buradaki roman vatandaşlarımız bize ‘AKP’ye inandık ama boşuna inandık. Ama bizim için hiçbir çalışma gerçekleştirmedi. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili’yiz’ dediler. Buradaki vatandaşlarımız yerel seçim sürecinde samimiyetimizi ve iyi niyetimizi gördü.” ifadelerini kullandı.

"HEDEF 2 BİN 500 ÜYE"

Örnekköy mahallesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin üye sayısını 2 bin 500’lere çıkartmak istediklerini belirten Purçu, “Karşıyaka’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin en fazla oy oranı aldığı yer Bostanlı ve Mavişehir. Burada yaklaşık yüzde 91’i oy oranına sahibiz. Biz de Örnekköy’de yüzde 91 oy oranını aşmak istiyoruz.” dedi. Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği üyesi Emin Karameşe ise, “Örnekköy’deki romanlar siyasette aktif değildi. Bundan Biz yıllarca siyasette yok sayıldık. Bundan sonra bu durumun değişeceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu