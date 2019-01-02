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  4. 02 Ocak 2019 19:46

AK Parti'den açıklama: Samsun il başkanı açığa alındı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındığını açıkladı.

AK Parti'den açıklama: Samsun il başkanı açığa alındı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır." dedi.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman'ın açığa alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun

İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

hakan karaduman , ak parti , ömer çelik
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