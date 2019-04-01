AK Parti'den İstanbul açıklaması: 3 bin 870 oy farkla kazandık

Türkiye, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Birçok il ve ilçede sonuçlar belli olurken, İstanbul'da nefes nefese geçen seçim yarışıyla ilgili AK Parti ve CHP'den peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "3 bin 870 oy farkla istanbul'da seçimi kazandık'' dedi.

Şenocak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu veri girişlerini yaparak burada 290 binin üzerinde bir geçersiz oy oranı mevcutta görülmekte. Biz de bununla alakalı; hatta şunu da söylemek isterim ki, geçersiz oy oranları büyük bölümü bizim önde olduğumu ilçelerde. Bununla ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır.

Veri girişlerinden sonra İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık hayırlı uğurlu olsun."

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