AK Parti'den İzmir'e kadın aday

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü "İzmir'e kadın aday" başlıklı yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin kulis bilgisini yazdı. Çekirge, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın İzmir'den aday gösterilebileceğini iddia etti.

Kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiği İzmir için AK Parti'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ı aday olarak gösterebileceğini öne sürdü ve ekledi: "Son söz de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olur."