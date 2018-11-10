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  4. 10 Kasım 2018 09:26

AK Parti'den İzmir'e kadın aday

AK Parti'nin yerel seçimlerde İzmir için kadın bir adayı gündeme aldığı iddia edildi.

AK Parti'den İzmir'e kadın aday
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Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü "İzmir'e kadın aday" başlıklı yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin kulis bilgisini yazdı. Çekirge, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın İzmir'den aday gösterilebileceğini iddia etti.

Kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiği İzmir için AK Parti'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ı aday olarak gösterebileceğini öne sürdü ve ekledi: "Son söz de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olur."

Fatih Çekirge'nin yazısının tamamı için...

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