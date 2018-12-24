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  4. 24 Aralık 2018 13:39

AK Parti'den yerel seçimlerde ''Türkçe'' atağı

AK Parti yönetiminin yerel seçimlerde aday olacak isimlere birer "Türkçe" dosyası vererek yabancı tabelaların Türkçeleştirililmesini sağlanacağı mesajının yerel seçimlerde verilmesini sağlayacak.

AK Parti'den yerel seçimlerde ''Türkçe'' atağı
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AK Parti’de ilçe belediye başkan adaylarının yüzde 90’ı belirlenirken, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu, seçilecek başkanların önüne bir ‘Türkçe’ dosyası koymaya hazırlanıyor. Çalışma ile, yabancı dillerdeki tabelaların Türkçeleştirilmesi sağlanacak. Konu, AK Partili belediyelerin seçim vaatlerinde de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı politika kurulları da ikinci yüz günlük programda aktif rol alacak. Kültür Sanat Politikaları Kurulu, Türkçe’nin etkin kullanımı ve tabela kirliliğine karşı öneriler geliştirecek.

TEŞVİK VERİLECEK

Yeni Şafak’tan Fazlı Şahan’ın haberine göre; kurulun bu süreçte esnaf odaları dahil sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini alacak. Daha sonra konuyla ilgili politikalarını belirleyip öneri sunacak. Bu kampanya doğrultusunda yabancı olan işletme isimlerinin Türkçe isimlerle değiştirilmesi konusunda teşvik verilmesi de gündemde.

TABELALAR YENİDEN

Uzun soluklu olarak yürütülecek olan kampanya kapsamında yerel yönetimlere de önemli görev düşecek. Yerel yönetimlerin seçim sonrasında öncelikli işlerinin başında, Türkçenin etkin kullanılmasını teşvik ve görüntü kirliğine neden olan tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

 

Yeni Şafak

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