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  4. 14 Ocak 2019 16:59

AK Partili başkan için yüzlerce kişi toplandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin AK Partili mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin'in tekrar aday gösterilmemesi üzerine yüzlerce kişi binanın önünde toplandı.

AK Partili başkan için yüzlerce kişi toplandı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinin AK Partili mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin’in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi. Başkan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş" dedi.



 2014 yılında AK Parti'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine yüzlerce kişi belediye binası önüne toplandı. “Dik dur eğilme Osmaneli seninle” sloganları atan kalabalığa seslenen Başkan Münür Şahin, “Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik.

Sizlerle artık vedaya hazırlanırken, bugün bu sürpriz durumla karşılaştık. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin gücünün üzerinde hiç bir güç yoktur. Millet ne derse biz hizmetkârlar uymak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

Kalabalık, Başkan Şahin'in konuşmasından sonra sloganlar atarak dağıldı.

İHA

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