AK Partili başkan istifa etti

AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Keskin, "Ayrılmamın Düzce'nin hayrına olacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin görevinden istifa etti. Keskin yaptığı açıklamada, görevden ayrılmasının Düzce’nin hayrına olacağını belirtti.

4 yıldır İl Başkanlığı görevinde bulunan Hikmet Keskin, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İl Başkanlığına delegenizin oyları ile seçildim. İlk günkü heyecanla teşkilatların başında olmaya özen gösterdim. Kavgadan yana değil dostluktan yana oldum" dedi.

Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Milletimize hizmetin ibadet hükmünde olduğuna inanarak Düzceli hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret gösterdim.

Bu davaya hizmet etmiş, emeği geçen ağabeylerimizin gönlünü hoş etmeye çalıştım. Sadece bir tek hedefim oldu; partimize hizmet edebilmek için Cumhurbaşkanımızın yanında oldum. Geçtiğimiz 4 yıllık süreç Türkiye’nin en hızlı ve yoğun geçen 4 senesi oldu. İl Başkanlığı yaptığım dönemde partimin ve milletimin önceliklerini savundum. İfa etmekten onur duyduğum İl Başkanlığı görevimden feragat ediyorum. Ayrılmamın Düzce’nin hayrına olacağına inanıyorum.”