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  4. 05 Nisan 2018 20:32

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi !

Karabük'te AK Partili Belediye Başkanı Zeki Çaylı partisi tarafından ihraç edildi.

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi !
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Karabük’te, Yenice Belediye Başkanı AK Partili Zeki Çaylı, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi.

AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı.

2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve son iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı’nın ihracı istemiyle, partisinin Karabükİl Başkanlığı’nca AK Parti Genel Merkezi’ne başvuruda bulunulmuştu.

Zeki Çaylı’nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmadı.

DHA

ihraç , belediye başkanı , ak parti , karabük
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