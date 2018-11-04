AK Partili belediye muhtarlara harçlık dağıtmış

Denizli Belediyesi hesaplarını inceleyen Sayıştay, “Kamu idaresinin, muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılamak üzere il sınırı genelindeki tüm muhtarlara aylık 250 TL nakdi yardımda bulunduğu tespit edilmiştir” dedi. Denizli'de 617 muhtar bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre muhtarların devlette zaten maaş aldığını belirten Sayıştay, belediyelerin bu tür para vermesini yasalara aykırı buldu ve “Belediyeler muhtarlara ancak ayni yardımda bulunabilirler” dedi. Muhtarlar, devletten yaklaşık 2 bin lira maaş alıyor. Ayrıca yaptıkları işlemler için de vatandaştan harcırah kesiyor.

Denizli Belediyesi de, muhtarlara düzenli para verdiklerini doğruladı ve “Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 21.02.2017 tarih ve 215 sayılı kararla ilimiz sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarlıklarımıza ayda 250 TL olmak üzere üç ayda bir 750 TL internet elektrik, su, telefon, doğal gaz, yakacak vb. giderleri için destekte bulunulmaktadır” dedi.

ETİK TARTIŞMASI

AK Partili belediyelerin, devletten zaten maaş alan muhtarlara düzenli harçlık vermesi etik tartışmayı da beraberinde getirdi.

Durumu değerlendiren Sayıştay, “Kanun koyucu, mezkûr Kanun maddesine dayanarak nakdi yardım yapılabilmesini de amaçlasaydı, madde metninde yer alan ‘ayni yardım ve destek' ibaresi yerine yalnızca ‘yardım ve destek' ibaresi kullanılırdı. Ancak mezkûr Kanun maddesinde ‘ayni yardım ve destek' ibaresi kullanılarak bu konuda bir ayrım ve sınırlamaya gidildiği anlaşılmaktadır” dedi. Sayıştay, İçişleri Bakanlığı'nın da, resmi yazılarında, “Belediye tarafından mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesi için, demirbaş ve sarf malzemeleri alınabileceği, ancak nakdi yardım yapılamayacağı değerlendirilmektedir” dediğini de aktardı.