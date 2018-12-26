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  4. 26 Aralık 2018 09:22

AK Partili belediyenin 10 milyon TL'lik bütçesi olay oldu

Türkiye 7'den 77'sine kadar tasarruf tedbirleri uygularken AK Partili belediyenin 2019 yılında yapılacak organizasyonlar ve dağıtılacak promosyonlar için tam 10 milyon 388 bin lira harcaması olay oldu.

AK Partili belediyenin 10 milyon TL'lik bütçesi olay oldu
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AK Partili İstanbul Çekmeköy Belediyesi, yerel seçimlere 3 ay kala, yeni yıl için harekete geçti. 249 bin nüfuslu ilçede 2019 yılında yapılacak organizasyonlar ve vatandaşlara dağıtılacak promosyon için 10 milyon 388 bin TL harcandı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019'da dağıtmak üzere 20 bin boyama kitabı, 20 bin bulmaca, 80 bin tişört, 100 bin şapka, 15 bin ajanda, 10 bin kalem seti, 30 bin yağmurluk, 5 bin masaüstü takvim, 20 bin kumaş çanta, 4 bin körüklü elyaf çanta, 20 bin uçurtma, 20 bin hamilelik takvimi ve çarkı satın aldı. Belediye yıl boyunca yapılacak organizasyonları da belirledi.

25 AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

2019'da 25 açılış ve temel atma organizasyonu, uçurtma şenliği, Kurban Bayramı için 100 bin et poşeti, 50 palyaço, 10 tane mehteran gösterisi, kitap fuarı, kiraz festivali, hamsi festivali, çocuklar ve yetişkinler için tiyatro, seminer ve konferanslar için 200 konuşmacı; Çanakkale, Bursa, Edirne ve İstanbul Boğazı turu organizasyon hizmetleri de satın alındı.

Belediyenin bu hizmetler için anlaştığı şirket ise AK Parti Çekmeköy ilçe yönetim kurulu eski üyesi Vahdet Erdoğan'ın şirketi Greenart. Erdoğan, AK Parti Çekmeköy Medya Birim Başkanlığı, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı. Erdoğan,2003'ten itibaren faaliyet gösteren Greenart Grup'unYönetim Kurulu Başkanı.

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