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  4. 02 Temmuz 2017 14:45

AK Partili Fırat'a suikast girişimi !

Diyarbakır ve Van'da yapılan suikastlar sonrası AK Parti Hakkari 26. Dönem milletvekili adayı Mehmet Fırat'a dün gece suikast girişiminde bulunuldu.

AK Partili Fırat'a suikast girişimi !
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Diyarbakır ve Van AK Parti ilçe başkan yardımcılarına yapılan suikastın yankıları sürerken, AK Parti Hakkari 26. dönem milletvekili adayı Mehmet Fırat'a da dün gece suikast girişiminde bulunuldu. İddiaya göre Fırat, suikasttan kardeşi sayesinde kurtuldu.

Diyarbakır ve Van AK Parti ilçe başkan yardımcılarına yapılan suikastın yankıları sürerken, AK Parti Hakkari 26. dönem milletvekili adayı Mehmet Fırat'a da dün gece suikast girişiminde bulunuldu.  İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 3 çocuk babası Mehmet Fırat, dün gece kendisini öldürmek için teröristlerin evlerine sızdığını ifade ederek, "Alt katta oturan kardeşim evin dış kapısıyla birilerinin yavaşça oynadığını duyup hemen silahına sarılıp beni uyardı. Pencereden baktığımızda evin çok yakınında kendilerini kamufle etmiş kişiler göründü. Kardeşim ateş edince kaçmaya başladılar.

 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki dava arkadaşlarım oldukça dikkatli olmalıdırlar. Güvenlik güçlerine haber verdik ve inceleme devam ediyor" dedi.  Mehmet Fırat'a dün gece gerçekleştirilmek istenen suikast girişimi yankı buldu. Fırat, telefonla arayarak kendisini yalnız bırakmayan teşkilatın tüm mensuplarına ve dostlarına teşekkür ederek yılmayacaklarını belirtti.

Geçen yıl AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak da evinin önünde şehit edilmişti.   

İHA

mehmet fırat , ak parti , suikast