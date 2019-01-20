Erdoğan'dan Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama
İran'dan dünyayı şoke eden karar
İran'dan dünyayı şoke eden karar
Bu sefer Kahramanmaraş... Soğuktan donmuş halde bulundu
Bu sefer Kahramanmaraş... Soğuktan donmuş halde bulundu
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
Kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Milli Eğitim Bakanı'ndan müjde: Bundan sonra iş garantili...
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
Bakan açıkladı: İçecek ambalajlarına depozito geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 20 Ocak 2019 17:53

AK Partili ilçe başkanı istifa etti

Diyarbakır'da AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya, görevinden ve partiden istifa etti.

AK Partili ilçe başkanı istifa etti
A+ A-

Çermik AK Parti İlçe Teşkilatı kurucuları arasında bulunan ve 2016 yılından beri ilçe başkanlığı görevini yürüten Sehit Kaya, görevinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'den siyaset yapma imkanı kalmadığı iddiasıyla istifa ettiğini söyleyen Kaya, "31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday adaylık sürecinde gelişen olay ve bununla beraber gerek yerelde, gerekse de Diyarbakır'daki AK Parti siyasi temsilcilerinin meydana getirdiği bu tahribatı göz önüne aldığımız zaman ben ve arkadaşlarımın yerelde AK Parti'de siyaset yapma imkanımızın kalmadığını görüyorum. Gerek Çermik'teki siyasiler, gerekse de Diyarbakır'daki siyasi temsilcileri bize reva gördüğü bu muameleyi kabul etmemiz mümkün değil. Yaşanan bu süreci Çermik halkı en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

DHA

ak parti , istifa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM