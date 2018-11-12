AK Parti'nin Ankara adayını canlı yayında açıkladı

Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Muharrem Sarıkaya, 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Sarıkaya, 'İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi' diye konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya, AK Parti’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.

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