İzmir'den acı haberler art arda geldi ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
İzmir'den acı haberler art arda geldi ! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Kırmızı alarm ! Su seviyesi düştü, iskele karada kaldı
Kırmızı alarm ! Su seviyesi düştü, iskele karada kaldı
AK Parti'den yerel seçim kararı ! Süre uzatıldı
AK Parti'den yerel seçim kararı ! Süre uzatıldı
Fırsatçıların kabusu olacak uygulama: Fotoğrafını çek gönder !
Fırsatçıların kabusu olacak uygulama: Fotoğrafını çek gönder !
Dünya bu Türk vatandaşını konuşuyor !
Dünya bu Türk vatandaşını konuşuyor !
Türk Telekom'dan Adil Kullanım Kotası açıklaması
Türk Telekom'dan Adil Kullanım Kotası açıklaması
CHP'den flaş gelişme ! Öztürk Yılmaz'a bir şok daha !
CHP'den flaş gelişme ! Öztürk Yılmaz'a bir şok daha !
Vay sapık vay! Sevdiği kadının cesedini çalıp, 7 yıl birlikte yaşadı
Vay sapık vay! Sevdiği kadının cesedini çalıp, 7 yıl birlikte yaşadı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 12 Kasım 2018 13:20

AK Parti'nin Ankara adayını canlı yayında açıkladı

AK Parti Hükümeti'ne yakın Habertürk gazetesinin usta kalemi Muharrem Sarıkaya, AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara'dan Mehmet Özhaseki'yi aday göstereceğini açıkladı.

AK Parti'nin Ankara adayını canlı yayında açıkladı
A+ A-

Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Muharrem Sarıkaya, 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Sarıkaya, 'İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi' diye konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya, AK Parti’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.

AK Partili Özhaseki: ''Özel yaşama müdahale edilecek kaygısı var''AK Partili Özhaseki: ''Özel yaşama müdahale edilecek kaygısı var''

 


 

mehmet özhaseki , recep tayyip erdoğan , muharrem sarıkaya , ak parti'nin ankara adayı , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM