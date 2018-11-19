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  4. 19 Kasım 2018 09:56

''AK Parti'nin İstanbul adayı %99 Binali Yıldırım''

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının %99 oranında TBMM Başkanı Binali Yıldırım olacağı ileri sürüldü.

''AK Parti'nin İstanbul adayı %99 Binali Yıldırım''
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Yılman, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı aday göstereceğini iddia etti.

Sevilay Yılman,"İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair. Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti'den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım. Daha doğrusu yazmak istemedim. Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı. Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul'a aday olacağı netleşti artık" ifadesini kullandı.

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı için...

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