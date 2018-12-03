AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak ?

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve ilçe adaylarını açıklamayı yine erteledi ve ay sonuna bıraktı. İktidar partisi Perşembe günü ise 15 il belediye başkan adayını açıklanacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın durumu da ay sonunda netleşecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin ülkelerini kapsayan gezisi nedeniyle bugün Meclis grup toplantısı yapılmayacak. Bu nedenle aday tanıtımı Perşembe günü gerçekleştirilecek. AK Parti, şimdiye kadar 61 ilde adayını açıkladı, 20 ilde ise adaylar açıklanmadı. Bazı illerin de MHP'ye bırakılması nedeniyle 14-15 ilde adaylar Perşembe günü belli olacak.

İSTANBUL AY SONUNDA

İstanbul ve ilçeleri için bütçe görüşmelerinden sonra bir takvim belirlenecek. Aralık ayının son haftasında İstanbul'dan gösterilecek adaylar kamuoyuna açıklanacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 39 ilçeden aday olacak isimler için ayrı bir tanıtım toplantısı yapılacak.

Yıldırım'la yıldızı barışmayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak için de koltuk aranıyor. Şenocak'ın ilçe belediyelerinden birinden adaylığı gündemde bulunuyor. Daha önce Avcılar ilçe başkanlığı yapan Şenocak'ın Avcılar ya da Başakşehir'den aday olabileceği belirtiliyor.

2-3 ADAYA İNDİRİLDİ

AK Parti, tüm ilçe belediye başkan adayları ile ilgili çalışmayı da tamamladı. Genel Başkan Erdoğan, yurt dışı gezisinden önce parti yönetimine “50 binin altında olan ilçelerde 2 aday, 50 binin üzerinden olan ilçelerde 3 adaya indirin” talimatı vermişti. İlçelerde kimin aday gösterileceği Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda netleştirilecek.