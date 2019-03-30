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  4. 30 Mart 2019 16:14

Akşener'in ''Erdoğan verdi'' dediği çantanın içinde ne olduğu ortaya çıktı

Meral Akşener Manisa mitinginde gösterdiği çantanın içinde Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, seccade, tesbih, iki elbise ve başörtüsü olduğu ortaya çıktı.

Akşener'in ''Erdoğan verdi'' dediği çantanın içinde ne olduğu ortaya çıktı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa mitinginde elinde çantayla platforma çıktı. Çantanın içinde, Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, seccade, tesbih, iki elbise ve başörtüsü olduğu ortaya çıktı.

"BU ÇANTAYI BUGÜN BENİM ELİME VERDİ"

Manisa'da partisine ve kendisine yönelik sarf edilen sözlere değinen Akşener, daha sonra yanında getirdiği çantayı göstererek "Bu çanta Yassıada'da giderken rahmetli Menderes'in, Zincirbozan'a giderken rahmetli Demirel'in, rahmetli Ecevit'in elindeydi. Bu çanta Mamak'a giderken rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in elindeydi. Kadere bakın, bu çanta Pınarhisar'a giderken de Erdoğan'ın elindeydi. Pınarhisar'a giderken muktedirlere karşı boynunu eğmeyeceğini söyleyen Sayın Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi" diye konuştu.

"BEN BU ÇANTAYLA MAMAK'A GİTMEK İSTERİM"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer hapsettirecekse, can baş üstüne. Buradan huzurlarınızda sesleniyorum. 1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. Gel beni al da görelim bakalım. Ben bu çantayla Mamak'a gitmek isterim. Gerekirse ölüme giderim."

İŞTE O ÇANTANIN İÇİNDEKİLER

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