Ali Ağaoğlu o güzele arabasını verdi

Pakistanlı bir şirket Rize'de film çekmek için harekete geçti. Bunun duyulması üzerine şehirde kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan edildi.

Rize Valiliği ve Türk Hava Yolları'nın desteklediği sinema filmi için otel, özel uçak, villa ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun araç koleksiyonundan bir otomobil tahsis edildi. Çekimleri başlayan sinema filminin tanıtımı için İyidere ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu, Pakistanlı film şirketi yapımcısı ve aktör Javed Sheikh, başrol oyuncuları Aditi Singh, Danish Taimur ve Saeeda Imtiaz katıldı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Javed Sheikh, Türkiye'de Pamukkale ve Antalya'da çekim planları yaptığını dile getirerek, "Vali bey ve Ali Bayramoğlu benim kalbimi çaldı ve çekimleri bu bölgede yapmaya karar verdim. Rize çok güzel bir coğrafyaya sahip. Bundan sonra Rize’de bir filmin tamamını çekmeyi düşünüyorum" dedi.

Film şirketinin Rize’ye gelmesini sağlayan AK Parti Rize eski milletvekili Ali Bayramoğlu ise, bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar soncu film çekimi fikrinin ortaya çıktığını ifade ederek, "Valimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerde bize yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Pakistan vatandaşları her şeyden önce bizlerin kardeşi. Bizim bir dizi bölgesel turizm geliştirilmesine yönelik yapmış olduğumuz toplantıların küçük bir uzantısı olarak bugün bu filmi çekiliyor. İki ayda bu film çekilebilecek aşamaya geldi. Demek ki çalışınca sonuç alabilecek aşamaya gelinebiliyor. Önümüzde yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.



VALİ BEKTAŞ: 'AĞAOĞLU EN ÖZEL ARACINI VERDİ'

Rize Valisi Erdoğan Bektaş da, Rize'de film yapımcılarının aradığı her şeyin olduğunu kaydederek, "Bunu onlara anlatmamız kalmıştı. İşadamı Turgut Kıran’ın eşi Günay Kıran villasını tahsis etti, işadamı Ali Ağaoğlu araç koleksiyonundan en özel aracını filmin kullanımına verdi. THY destek verdi. Herkes bu film için seferber oldu. Bölgemizde bu tür etkinlikler olmasından mutluluk duyuyoruz. Kurtuluş savaşı için oradan toplanan yardımlardan büyük destek bulmuştuk. Pakistan ile Türkiye arasına bu kadar duygu beraberliği olmasına rağmen ilişkilerin düşük seviyede olması şaşırtıcı. Birbirimizi sadece samimi olarak seviyoruz ama aramızda her hangi bir ilişki yok. İki ülke arasında çok büyük ilişkiler geliştirebiliriz. Aramızda çok kalın duvarlar var. O duvarları mutlak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bölgemiz ve Kaçkarlar büyük bir hazine. Burası keşfedilmeyi bekliyor. Hızla keşfedilecek. Buranın keşfi için böyle bir filmin çekimine yardımcı olmak beni mutlu etti. Bu filmin Pakistan ile aramızda olmasını arzu ettiğimiz güzel ilişkilerin de bir başlangıcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.