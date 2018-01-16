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  4. 16 Ocak 2018 23:45

Ankara Valiliği'nden Demirtaş yasağı

Ankara Valiliği, tutuklu bulunan HDP'li Demirtaş'ın yarın gerçekleştirilecek duruşması hakkında her türlü eylem yapılmasını yasakladı.

Ankara Valiliği'nden Demirtaş yasağı
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Ankara Valiliği, tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş’ın yarın gerçekleştirilecek iki duruşması hakkında, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemlerin yasaklandığını açıkladı. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 17 Ocak Çarşamba günü saat 09.25 sularında Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ve saat 11.00 sularında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasının görüleceği, her iki duruşmaya da katılacağı değerlendirilen Selahattin Demirtaş’a destek amaçlı müzahir kesimlerce söz konusu duruşmalara katılma, toplanma çağrısında bulunulduğuna ilişkin bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sincan Cezaevi ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceğinin değerlendirildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenlerle 17 Ocak 2018 tarihinde, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.”

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ile 28. maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/K-M ile 25/b maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

İHA

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