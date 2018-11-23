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  4. 23 Kasım 2018 23:33

Ankara'da bütün yollar Mansur Yavaş'a çıkıyor

Tüm gözler Ankara’daki aday seçiminde ve CHP ile İYİ Parti ittifakı için Mansur Yavaş tek çözüm gözüküyor.

Ankara'da bütün yollar Mansur Yavaş'a çıkıyor
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Yaklaşan yerel seçimde, en büyük mücadele Ankara’da. AK Parti’nin Ankara’daki 26 yıllık iktidarını yıkmak isteyen muhalefet ittifak arayışı içinde.

Hem CHP, hem İYİ Parti, ayrı ayrı Mansur Yavaş’a adaylık teklif etti. Son seçimde Melih Gökçek’e karşı aday olan Mansur Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti.

Mansur Yavaş ise, bu iki teklifi de redderek, “Ancak iki parti de benim ismim üzerinde ittifak yapar, beni ortak aday ilan ederlerse ben bu adaylık için varım." diye yanıt verdi.

İlk başta, her iki parti de bu yanıta hayır diyerek, "Gel bizden aday ol" çağrısı yaptı. Ama Mansur Yavaş taviz vermeyerek, "Dediğim gibi olmazsa ben yokum" diye kararlı bir tutum sergiledi.

Bu arada iki parti arasındaki ittifak görüşmeleri de ilerledi  ve anlaşma noktasına geldi.

Yapılan tüm Ankara anketleri ise aynı sonucu verdi:

"AK Parti adayı karşısında başa baş mücadele veren tek isim Mansur Yavaş."

Bunun üzerine CHP ve İyi Parti, Mansur Yavaş ismi üzerine anlaştı. Diğer kentlerdeki ittifaklar da belli olunca, ilk olarak Mansur Yavaş ismi açıklanacak.

Eski bir MHP’li olan Mansur Yavaş, MHP’den de oy alabilme özelliği ile, oylarını arttırıyor.

Gözüken o ki, Ankara’da yarış AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki ile, Mansur Yavaş arasında geçecek. Özhaseki’nin Ankara’lı değil, Kayseri’li olması da, Mansur Yavaş’ın bir başka avantajı.

31 Mart günü kim kazanır bilinmez. Ama kim kazanırsa kazansın, aradaki fark en fazla %2 olacak. Yani kıran kırana bir seçim yaşanacak.

Ekonomik sıkıntının, yani işsizlik ve enflasyonun sürmesi durumunda, Mansur Yavaş’n kazanmasının daha büyük ihtimal olduğunu söylemek falcılık olmaz.

Bakalım Ankara’da seçimlerde ne olacak ?

mansur yavaş
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