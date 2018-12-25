Ankara'da eğitime kar engeli ! Okullar tatil edildi

Soğuk hava şartlarının tüm ülke genelini etkisi altına almasıyla birlikte, illerimizden kar tatili haberi gelmeye başladı. Sivas, Bursa, Kütahya, Bilecik, Balıkesir Dursunbey ilçesi ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

ANKARA

Ankara Valiliğinden gelen son dakika açıklamasına göre yarın okullar tatil edildi.

Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Çarşamba günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 25 Aralık 2018

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Buna göre; Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar, Emet, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Hisarcık, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime çarşamba günü ara verildi.

BURSA

Bursa’nın dağ ilçeleri Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

BALIKESİR - DURSUNBEY

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

ESKİŞEHİR - SEYİTGAZİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Seyitgazi ilçe merkezinin yanı sıra köylerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, ilk ve orta dereceği okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİLECİK - BOZÜYÜK

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ANKARA

Ankara Valiliğinden gelen son dakika açıklamasına göre yarın okullar tatil edildi.