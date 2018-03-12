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  4. 12 Mart 2018 20:13

Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !

ANkara'da belediyeye ait otoparklarda gün boyu ücretlerin 1 TL olmasını ön gören karar Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Ankara'da flaş otopark ücreti kararı !
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Ankara'da belediyeye ait otoparklarda gün boyu ücretlerin 1 TL olmasını öngören karar Belediye Meclisi'nde oy birliğince kabul edildi.

Ankara'da belediyeye ait otoparkların 24 saat kullanım ücretinin 1 TL olmasını öngören karar Belediye Meclisi'nde onaylandı.

İLK 1 SAAT ÜCRETSİZ, 24 SAAT 1 TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz olacağını, 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacağını açıklamıştı.

Tuna, Nallıhan'da ilçe esnafını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını geliştirmek ve trafik akışını daha sağlıklı bir hale getirmek maksadıyla otopark ücretlerinde indirim yaptık. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak." demişti.

"Otoparklarda ilk 1 saat ücretsiz, 1 saatten sonraki 24 saatlik kullanım 1 TL" başlıklı gündem maddesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüleceğini ifade eden Mustafa Tuna, uygulamanın, Meclisin onayından geçmesinin ardından başlayacağını da söylemişti.

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