Ankara'da Melih Gökçek bilmecesi

Ankara Çayyolu'ndaki bir bulvara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde verilen “Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı” ismi, telaffuzunun zorluğu nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu. Bölge sakinleri bulvarın isminin değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı.



Ankara Çayyolu'nda bulunan ve Bangladeş’in ilk başbakanının adını taşıyan “Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı”, isminin uzunluğu ve zor telafuz edilmesi nedeniyle Ankaralılar ve sosyal medya kullanıcıları arasında espri konusu oluyor. Hürriyet'ten Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre, İkamet adresleri bulvar üzerinde görünen vatandaşların büyük bir bölümü de söylemekte zorlandıkları ismin değişmesini istiyor.



Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e mezarlık yanıtı

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve imza kampanyasını Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı bir dilekçeyle ileten Çayyolu bölgesi'ne bağlı Ümit Mahallesi'nin muhtarı Ayşe Çalışkan, caddenin isminin Türkiye için önem taşıyan bir liderle değiştirilmesini talep ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya çağrıda bulunan Çalışkan, “Bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ olarak değiştirelim” önerisinde bulunuyor. Muhtar Çalışkan, vatandaşların şikayetlerini su sözlerle anlatıyor:

Trajikomik durumlar yaşanıyor

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı.

Kendi değerlerimizi koruyalım

“Kendi değerlerimizi cadde ve sokaklarda yaşatmak varken, söyleyemediğimiz bir ismi kullanıyoruz. Millileşmenin ön plana çıktığı günlerde bizler, Çayyolu sakinleri olarak bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Dilekçemizi yazdık, imza kampanyası başlattık, Büyükşehir BelediyeBaşkanımız Mustafa Tuna’dan çözüm bekliyoruz.”

‘Cumhuriyet devrimlerinin bekçisiyiz’ tabelası asılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçekdöneminde caddenin ismi, “Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman” olarak belirlenmişti. O dönemde isme tepki gösteren bazı çevre sakinleri de, “Cumhuriyet Devrimlerinin Bekçisiyiz Bulvarı” adlı yeni bir tabela yaptırıp caddeye asmıştı.

Bangladeş’in ilk Başbakanı’nın ismini taşıyor

Dünya tarihinde Banga Bandhu Şeyh Mucibur, Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olarak tanınıyor. 1972’de ülkesinin Başbakanı, 1975’te devlet başkanlığı görevini üstlenen Mucibur Rahman’ın, 15 Ağustos 1975’teki askerî darbeyle yönetiminin devrildiği ve ailesiyle birlikte öldürüldüğü biliniyor.

