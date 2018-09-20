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  4. 20 Eylül 2018 13:32

Ankara'da Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tuna, "Hayırlı olmayacaksa aday olmak istemem" dedi.

Ankara'da Mustafa Tuna yeniden aday olacak mı ?
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Mustafa Tuna, Hürriyet yazarı Deniz Gürel'in "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı. "Seçimler olur, aday gösterilirim, gösterilmem ayrı bir konu. Benim bir kere işlerimi yapmam gerekiyor" diyen Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana düşen budur. Gerisi için Cumhurbaşkanımız, partimizin yetkili organları, partimiz için en uygun aday kimse onu aday olarak göstereceğinden hiçbir şüphe yok. Benim devam etmem yönünde karar alınırsa, çalışmalarımıza devam ederiz. Başka bir aday olursa, çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettiririz. Eğer benim olmam hayırlı olmayacaksa, ben olmak istemem."

Adaylık işinin hırsla olmayacağını, kendisinin de öyle bir hesabının bulunmadığını kaydeden Tuna, "Hesap işi değil nasip işidir. Bunların hepsi emanet görevler, gelip geçici işler" ifadesini kullandı.

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