Ankara'da o caddelerin isimleri değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden önemli bir son dakika haberi geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri önemli bir karara imza attı. ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi resmen Zeytin Dalı Caddesi oldu. Öte yandan "Gülen" ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değiştirildi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin imzası ile ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin ismi resmen Zeytin Dalı Caddesi oldu. Öte yandan 7 cadde ve sokağın ismi de değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin oy birliği ile alınan kararda, Başkent’in çeşitli ilçelerinde “Gülen” ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişerek, ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal' gibi isimler aldı.

İŞTE ADI DEĞİŞEN 7 CADDE VE SOKAK

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla Gülen adını taşıyan 7 sokak ve caddenin yeni adları şöyle oldu:

Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi'ndeki sokağa Vatan,

Elmadağ Yenimahalle'deki sokağa Hilal,

Kahramankazan Kayı Mahallesi'ndeki sokağa Alsancak,

Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sokağa Anayurt,

Keçiören Karşıyaka Mahallesi'ndeki caddeye Kayı,

Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahallesi'ndeki sokağa Diriliş,

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sokağa Bayrak ismi verildi.