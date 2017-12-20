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  4. 20 Aralık 2017 15:48

Ankara'da toplu taşımaya indirim, gözler İstanbul ve İzmir'de...

2018 yılında ulaşıma zam yapılmayacağını açıklayan Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bir de indirim müjdesi verdi.

Ankara'da toplu taşımaya indirim, gözler İstanbul ve İzmir'de...
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, canlı yayında açıklamalarda bulundu. 

Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz.

Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatının 4 TL’den 3 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı. Ankara'daki indirim sonrası gözler İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma fiyatlarına çevrildi.

Melih Gökçek'ten görevi devralan Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından bir müjde daha verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz. Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu.

İstanbul’da da olur mu?

Ankara’da yapılan bu açıklama gözleri İstanbul’a çevirdi. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, 30 Haziran tarihinde ulaşıma yapılan zamla tek geçişlik biletler 5 TL’ye satılırken, İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2.60, öğrenci 1.25, indirimli 1.85 şeklinde uygulanıyor.

İki geçiş 7 tl, aktarmalar ücretsiz

İki geçişlik elektronik biletin 7 TL’ye satıldığı İzmir’de ise 90 Dakika içinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsiz.
 

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