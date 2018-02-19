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  4. 19 Şubat 2018 13:45

Ankara'dan ABD'ye manidar mesaj !

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddedeki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.

Ankara'dan ABD'ye manidar mesaj !
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki caddenin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla, Çankaya'nın Ayrancı semtinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirilmişti.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.

 

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