Anne olmak için doğurmak şart değil

Şişli Belediyesi Anneler Günü’nü farklı ve özel bir dizi etkinlikle kutluyor. 11 Mayıs Perşembe günü Şişli Belediyesi ve Koruyucu Aile Derneği işbirliğiyle, "Anneler Koruyucu Aileliği Anlatıyor" başlıklı seminer ile etkinlikler başlayacak. Sadece doğurduğu çocuklara gösterdiği sevgi ile değil, anne şefkatine ihtiyaç duyan çocuklara kalbini açan koruyucu annelerin katılacağı bu seminer ile Anneler Günü’ne farklı bir bakış açısı getiriliyor. Seminerde koruyucu aile olan anneler yaşadıkları deneyimleri paylaşacaklar.

11 Mayıs Perşembe günü 13.30 – 15.30 saatleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek olan seminerde, devlet koruması altındaki çocukların güvenli aile ortamında yaşayabilmesi için koruyucu ailelik modeline dair tüm bilgiler katılımcılarla paylaşılacak. Koruyucu aile olan İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Gökalp, moda tasarımcısı Simay Bülbül Sarıpınar, gazeteci Mutlu Tönbekici ve Nihal Üstündeniz deneyimlerini aktaracak.

Anneler Günü etkinlikleri 14 Mayıs Pazar Günü Maçka Sanat Parkı’ndaki ‘Anneler Günü pikniği’ ile devam edecek. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve müzikseverleri kahvaltıda bir araya getiren “Kahvaltı’da Caz” etkinliği bu haftaya özel olarak anneleri ve ailelerini ağırlayacak. Tuğba Doğan Quartet’ın sahne alacağı anneler günü pikniğinde çocuklar için de özel atölyeler yapılacak. Piknik 11.00 – 13.30 arasında gerçekleşecek.