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  4. 07 Mayıs 2017 14:33

Antalya'da yüzlerce kişi falezlerde yaşıyor

Antalya'nın o meşhur falezlerinde 200'den fazla evsizin yaşadığı ortaya çıktı.

Antalya'da yüzlerce kişi falezlerde yaşıyor
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Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinde yüzlerce kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Falezleri ev haline getiren kişilerin evsiz vatandaşlar olduğu belirtildi.

Antalya’da yaklaşık 12 kilometrelik falez bandından sadece Güzeloba Mahallesi kısmında bulanan falezlerdeki oyuklarda, 200'ün üzerinde kişinin yaşadığı ortaya çıktı.

Falezlerde bulunan bir mağarada evsizlerin yaşadığını gündeme getiren Hürriyet’e açıklama yapan Belediye Başkanı Ümit Uysal,  evsizler sorununun Antalya’da binleri bulduğunu belirterek,  “Biz Aile Bakanlığı’na bu konuda elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

Fotoğraflanan mağaraların içinde 3-4 ailenin birden yaşadığını belirten Muratpaşa Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Birimi’nde yetkili Tuba Düzenli konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“Belediye olarak bizim yardımcı olabileceğimizden fazla kişi varmış orada. Zabıta plastikleri kaldırmak için oraya gitti. 200’ü aşkın sayıda kişi yaşıyormuş. Belediye olarak çözüm üretilebilecek bir durum değil. Daha geniş kapsamlı, köklü bir çözüm gerekiyor. Konuyu geçen hafta yazdığımız resmi yazıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirdik. Yapabileceğimiz bir şeyin olmadığını ileterek gelip yerinde incelemelerini istedik. Cevap yazmalarını bekliyoruz.”

Hürriyet

antalya , ev , falez , mağara