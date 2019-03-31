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  4. 31 Mart 2019 14:35

Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi

#Seçim2019 Ardahan'da bir okulda CHP'ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi.

Ardahan'da sahte oy pusulası ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, Ardahan’da yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınmış tutanağın ilçe seçim kuruluna gönderilmesinin, sağlandığı öğrenildi.

İHA

sahte oy pusulası , chp , ardahan
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