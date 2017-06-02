Ardahan'da şaşırtan istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan Onay, görevinden istifa etti.

CHP Ardahan Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan Onay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Onay, yaptığı açıklamada bazı özel nedenler dolayısıyla Ardahan Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını belirtti.



Onay "Başarılı bir referandum çalışmasından sonra bazı özel nedenlerden dolayı Merkez İlçe Başkanlığından istifa ettim. Ama partimden hiçbir şekilde kopmadım. Partimin ve Genel Başkanımın her zaman yanındayım. Yine partimin iktidar olabilmesi için, Ardahan'da, yerelde ve genelde ne gerekiyorsa ve üzerime düşen neyse onu da yapmaya hazırım" dedi.