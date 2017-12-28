“Benim üç tane idolüm vardı; Che Guevara, Fidel Castro ve John Lennon” diyen Brezilyalı futbolcu Socrates, gazeteci Serhan Asker’le yaptığı röportajda “Asıl Che sizde; Grande Atatürk” cevabını verdi.

Gazeteci-Yazar Serhan Asker, önceki gün Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası Down Town Event Cafe’de düzenlediği söyleşisinde Brezilyalı futbolcu Socrates’le arasında geçen ilginç diyalogu anlattı. “Kitapta tüylerimi diken diken yapan bir bölüm var” diyen Asker, “Socrates'le yaptığımız röportajı asla unutamam. Edebiyat tutkusu öyle zengin biriydi ki röportaj yapmadan önce sınavından geçmek zorunda kaldım. Sorduğu soruları doğru yanıtladıktan sonra röportajı kabul etti. Sohbetimiz sırasında ona Che'ye olan hayranlığını sordum. Sigarasına derin bir nefesle yüklendi ve kısık gözlerini dikerek, ‘Sen bırak Che'yi. Asıl Che sizde; ATATÜRK’ yanıtını verdi. O an hissettiğim gururu asla unutamam” şeklinde konuştu.

20 ÜLKE 20 FUTBOLCU ANLATILIYOR

Futbolun en özel isimlerinin yer aldığı kitapta, 20 ülke ve 20 efsane futbolcu anlatılıyor. Kitabın kapağında en büyük kupa koleksiyoncusu Andres İniesta var. Kitabın diğer eserlerden ayrılan yanı ise sesli olması. Her bölümü, her efsaneyi bir başka futbol sesi okuyor. Kimler yok ki Halit Kıvanç, İlker Yasin, Orhan Ayhan, Yalçın Çetin ve niceleri…