Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 5 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında bir iş adamının ise arandığı öğrenildi.



Gözlatına alınan 5 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldılar.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi çalışanı olan 5 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklama şöyle:

"Ataşehir İlçesi Belediye Başkanlığı'nın 2015/20596 kayıt numaralı ihalesine fesat karıştırıldığına dair yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, ihale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyonu üyesi 5 şüphelinin savunmaları alınmak üzere 08.10.2018 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildikleri, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldıkları, bu tarih itibariyle soruşturmanın yasal mevzuat çerçevesinde gerekli muhakeme işlemleri yapılmak suretiyle devam ettiği hususları kamuoyuna duyurulur