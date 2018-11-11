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  4. 11 Kasım 2018 14:36

Atatürk sevdiği şarkılarla anıldı

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. ölüm yıl dönümünde sevdiği şarkılarla andı.

Atatürk sevdiği şarkılarla anıldı
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Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 80. ölüm yıl dönümünde sevdiği şarkılar, türküler ve marşlarla andı.

Şef Füsun Batum yönetimindeki dev koronun, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği konsere, Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İki bölümden oluşan konserde, Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleri Atatürk'ün anısına icra edildi. 

Koronun seslendirdiğı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan "Yanık Ömer" isimli eser, büyük alkış topladı. Atatürk'ün sevdiği Rumeli türkülerini, zeybek oyunlarını seslendiren koronun "Harmandalı Zeybeği" nde sahnelenen zeybek gösterisi de, büyük beğeni topladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için bestelenen 10.Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Hoş Gelişler Ola isimli marşları da seslendiren koroya dinleyiciler, Türk bayraklarıyla eşlik etti.

10 kasım , şarkı , maltepe belediyesi , atatürk
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