''Atatürk'e yeterince sahip çıkmıyoruz''

Kahraman Türk ordusunun dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek tarihe altın harflerle yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü Sarıyer Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sarıyer Şubesi’nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ilk önce Ersin Burak ve T Grubu’nun büyük bir kahramanlıkla kazanılan Çanakkale Zaferi'ni anlattığı ‘Çanakkale Destanı’ resim sergisi ardından ise Tarihçi Yazar Gürsel Göncü’nün katıldığı “Çanakkale Savaşı’nın Dünü ve Bugünü” söyleşisi gerçekleşti. Göncü, Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Zaferi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, Atatürk’e yeterince sahip çıkılmıyor vurgusu yaptı. Söyleşinin ardından sahneye çıkan ÇYDD öğrencileri ise geceye şiirleriyle renk kattı. Sarıyer Belediye Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Aksu da şiirleriyle öğrencilere eşlik etti.

SERGİ 24 MART’A KADAR AÇIK

Program, Ersin Burak ve T Grubu’nun Çanakkale Savaşı sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin anlatıldığı resim sergisiyle başladı. Her biri gerçeğini aratmayan resimler, katılımcılara Çanakkale Ruhu’nu yaşattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına açılan sergi 16 – 24 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

KAYNAKLAR ÇOK ZAYIF

Etkinlikte konuşan Sarıyer Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gül Çağlayan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığı konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin tarihimizdeki önemine değindi. Tarihçi Yazar Gürsel Göncü ise, 6 yıl boyunca yaptığı araştırmaları Sarıyerliler ile paylaştı. Göncü, Çanakkale Savaşı’nın güncel aktüel politikalardan uzakta tutulması gerektiğini belirterek “Bu savaş bizim yakın tarihimizde en önemli ve belirleyici savaştır. Çanakkale Savaşı ile ilgili dünya üzerinde yazılmış kaynak kabul edilecek literatürün sadece yüzde 10’u veya 11’i bizde. Bu savaş bizim topraklarımızda olmuş, bizim milletimizin kaderini değiştirmiş. Buna rağmen kaynak konusunda diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok zayıfız. Biz neden bizim coğrafyamızda yaşanan bir olayda bu kadar zayıfız” dedi.

BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK

Göncü, “Çanakkale Savaşı denildiği zaman 18 Mart sembol olmuş bir gün. 18 Mart Boğaz Muharebesi’nde çok önemli sonuçları olan bir zafer kazandık. 18 Mart, itilaf devletlerinin İstanbul’u sadece deniz yoluyla zorlayarak işgal etme ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemesinin bir sonucu.Türk Ordusu, itilaf devletlerini büyük bir yenilgiye uğrattı. Buna karşın sadece bir gemisi yok edildi. Yapılan sipekülasyonların aksine Türk tarafında iki gün dayanabilecek bir mühimmat vardı. Bunların hepsi Mustafa Kemal sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

YETERLİ HASSASİYET GÖSTERİLMİYOR

Tarihçi Yazar Göncü, “Ana hatlarıyla bu savaşı ve bu savaşın en parlak yıldızı olan Mustafa Kemal’i bilmemiz lazım. Belki bugün içerisinde bulunduğumuz durumun nedenlerinden biri de budur. Bayrağı büyüterek ya da Mustafa Kemal’in adını daha büyük yazarak bunu yapamayız. Bilgi ile yapabiliriz. Mustafa Kemal’in izinde olmak onun neler yaptığını anlamaktır. Yeni Zellandalı bunu biliyor. Ona yeterince sahip çıkmıyoruz. Bu konuda yeterince hassasiyet göstermedik. Bununla yüzleşmemiz lazım” dedi.