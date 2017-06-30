Ateş Böceği Beşiktaş'ta uçacak

Faruk Şüyün’ün 12 yıldır hazırladığı “Ustalara Saygı” etkinliklerinin 151.si yaz dönemi nedeniyle açık havada, Beşiktaş Abbas Ağa Parkı’nda yapılacak.

1975 yılında çıkan unutulmaz 45’likleri” Gençlik Başımda Duman” şarkısı ve ateşböceği dansı ile milyonların sevgisini kazanan Güzin ile Baha’nın müzisyen dostlarının şarkıları ve sohbetleriyle katılacağı etkinlik saat 21.00’de başlayacak…

Güzin ile Baha imzasını taşıyan ilk 45’likte yer alan “Sivastapol Önünde”nin yorumlanmasıyla başlayacak gece, ikilinin unutulmayan parçalarını Vedat Biçkın ve Megaralılar orkestrası eşliğinde seslendirmesiyle sürecek.

Geride kalan 42 yılın müzikal bir potpurisi de olacak etkinlikle Bilgen Bengü, Ercan Turgut, Ersan Erdura, İskender Doğan, Kartal Kaan, Melike Demirağ en sevilen şarkılarını yorumlayacaklar…

Nejat Çetinok’un sunacağı, Bülent Pozam, Cengiz Tünay, Hurşit Yenigün, İzzet Öz, Turgay Noyan’ın konuşmacı olarak katılacakları gecede anılar okyanusundan keyifli görüntülerin yer aldığı bir barkovizyon gösterisi de gerçekleştirilecek.

Ustalara Saygı toplantıları 24 Temmuz’da 50. sanat yılını kutlayan İzzet Öz’e Saygı gecesi ile yine Abbas Ağa Parkı’nda sürecek…

12 yaşındaki Ustalara Saygı etkinlikleri yaz tatili arası vermeden sürecek… İlki 7 Kasım 2005 tarihinde Melih Cevdet Anday için gerçekleştirilen toplantılar, geride bıraktığı 150 saygı gecesiyle (kısa bir ara dışında) alanının tek ve en uzun soluklu organizasyon. Kış sezonlarında Akatlar Kültür Merkezi’nde ve Fulya Sanat’ta; yaz aylarındaysa Beşiktaş semtinin sevilen parklarında gerçekleştirilen etkinliklerde bugüne kadar 40 bin izleyici ağırlandı.