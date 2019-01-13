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  4. 13 Ocak 2019 13:45

Avcılar Nimet Baylan Bazan’ın seçim ofisine akın ediyor

Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Nimet Baylan Bazan'ın seçim ofisine STK temsilcileri ve vatandaşlar akın ediyor.

Avcılar Nimet Baylan Bazan’ın seçim ofisine akın ediyor
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Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Nimet Baylan Bazan’ın seçim ofisi her gün Avcılar sakinleri, STK temsilcilerinin ziyaretleriyle dolup taşıyor.

Belediyecilik işini bir bilene bırakmak lazım.

1989 yılından beri belediyeci olarak kariyerini tırnaklarıyla kazıya kazıya edinmiş tecrübeli, başarılı bir belediyeci olan Nimet Baylan Bazan’a Avcılar halkından tam destek geliyor. Son seçimlerde Avcılar’da iyice kan kaybeden CHP’nin küskün oylarını da toparlayarak fark yaratacak olan Nimet Baylan Bazan kendisinin başkan olması durumunda, daha birinci yılında Avcılar’a nefes aldıracak projelerini anlatarak seçmenlerin gönlünü kazanıyor.

“Her meslek erbabı kendi mesleğinde kariyerli ve başarılı bir noktaya gelmek ve mesleğinin zirvesini yaşamak ister. Ben tam 30 yıldır pek çok belediyede başarılı projeler gerçekleştirdim. Ayrıca mesleğimle ilgili Gelişim Üniveristesi’nde dersler verdim. Yerel yönetim derslerimle bilinçli meslek erbabı öğrenciler yetiştirdim. Belediyecilikte kendimi halka karşı sorumlu hissediyorum. Her gün Avcıları gezip notlar alıp öncelikli problemleri tespit ediyorum. Yeni yeni projeler geliştirerek en kısa zamanda, trafikten, çamurlu yollardan ve şehrin kasvetli havasından nasıl kurtulacağını hesaplıyorum. Yapacağım projeleri kiminle ne kadar zamanda ve ne kadar para ile çözeceğimi çok iyi biliyorum. Öncelikli çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere bir çok projeyi yapabilme özlemiyle yaşıyorum” dedi.

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