Avcılar'da güzel şeyler olacak ! Nimet Baylan Bazan geliyor

Yaklaşan yerel seçimde CHP içindeki aday yarışı kıran kırana sürüyor. Bayan Başkanı olan Avcılar’da ise, Genel Merkez yine bir bayan aday göstermeye kararlı. Yani rekabet bayan adaylar arasında.

Bu yarışta, son günlerde öne çıkan isim ise, 30 yıllık Belediye deneyimi olan Nimet Baylan Bazan.

Seçim çalışmaları sebebiyle mahallelerde vatandaşlarla, ilçenin Sivil Toplum Örgütleri ve derneklerle bir araya gelen Nimet Baylan Bazan çocuklarla, kadınlarla, yaşlı genç ayırt etmeden herkesle konuştu, dertlerini dinledi.

Nimet Baylan Bazan yaptığı çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“İlçemizin güzel insanları ile aday adaylığım nedeni ile bir arada olmak fırsatı yakalamaktan çok memnum. Mahallelerimizin tüm insanlarıyla kaynaştık. Esnaflar, işverenler, iş arayanlar, kahvehaneler her yerde yaralı gönüllere dokunduk. Dertleriyle hemhal olduk. Kucaklaştık küskünleri barıştırdık. “

Nimet Baylan Bazan, sözlerine şöyle devam etti:

“ Bir aday adayı olmaktan ziyade gerçek bir aday gibi, bir CHP neferi olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden partimizi yerel politikalarımızı anlattık. Vatandaşlarımıza şimdiden yardım elimizi uzattık. Hastanelere gitmeye hali mecali veya maddi imkânı olmayan yaşlı hemşerilerimize ücretsiz Check Up hizmeti gerçekleştirdik.

Avcılar, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan modern kapısı, Türkiye’nin yükselen yıldızı olacak. “

İŞTE KENDİ AĞZINDAN NİMET BAYLAN BAZAN’IN ÖYKÜSÜ

1971 yılında İstanbul Okmeydanı’nda doğdum. Aslen Erzincan Refahiye’liyim. 1988 yılında liseyi bitirdim. Babam her zaman kahramanımdı. Beni hem oğlu hem kızı gibi yetiştirdi. 3 tane engelli kardeşim var. Babam engelli çocuklarının nasıl bir hayatı olacağını düşünüyor bu konuda sıkıntılarını benimle paylaşıyordu. Ben hep babamın en büyük yardımcısı olmaya çalıştım. Çocuklarının dışarıda bir hayatı olmayacağını düşünüyordu.

Sorumluluk almak bir an önce faydalı bir insan olabilmek için sorumluluk almaya çok erken yaşlarda başladım. Lise bitti. Önceleri doktor sonrasında avukat olmak istedim. İkisi de olmadı. Yılmadım. Kendimi geliştirmeye başladım.

Kendimi geliştirmeye başladım. Önce stenograf oldum. Muhasebe, programcılık okudum. Hemen işe girdim. Tezgâhtarlık. Mağazada reyon sorumlusu ve bir perdecinin sorumluluğunu aldım. 1989 SHP Gürpınar Belediyesi kuruldu. Bu, benim belediye de olmamı sağladı.

Aldığım eğitim muhasebe, programcılık, stenografi eğitimi idi ama kendimi fotokopi makinesi başında buldum. Sonrasında defter mühürleyerek başladım işe. Yazı işleri ve tüm işlerin arkasından muhasebe müdürlüğüne yükseldim 5 yıl içinde.

Ancak, aldığım maaş aileme destek için hyetmiyordu, ek işler yaptım. İş çıkışı fotoğraf makinası sattım. Saat sattım. Parfümeri açtım. Çok çalışmam gerekliydi.

Engelli kardeşlerimi kurslara göndermem gerekliydi. Küçük kardeşimi dershaneye göndermeliydim. Böylece yıllar geçi. Eğitimime hiç ara vermedim. Anadolu Üniversitesi Muhasebe- Finans bölümünde okumaya başladım.

Belediyede her zaman aktif görevler aldım. Gürpınar’ın Sesi dergisini çıkardım. Fotoğraflarını kendim çektim. Röportajlarını yaptım. Yazılarını yazdım. Sponsorluklarının görüşmelerini yaptım. Festivaller düzenledim komisyon başkanı olarak çalıştım.

Kendimi her zaman aileme karşı, yaşadığım beldeye karşı, ülkeme karşı sorumlu hissetim. Yardım kampanyaları düzenledim.

1999 yılında Bahçeşehir Belediyesinde Hesap işleri Müdürü olarak çalışmaya başladım. Yeni bir serüven başladı. Belediyede her şey yoktan var edilmeliydi. Kadrolar kurulmaya başladı ben de yerimi aldım. 10 yıl çalıştık. Çok başarılı çalışmalar yaptık.

Belediyede kalite yönetimi sistemi kurduk. Başarılı bütçeler hazırladık. Gerçekleşme oranı % 100 olan Bütçelerde model belediyecilik örnekleri sergiledik.

2009 yerel seçimlerinde Başakşehir ilçesine bağlanınca, kadrolarımızla Başakşehir Belediyesine dahil olduk. 9 yıl süren bu çalışmalar gelir takip projeleri ile ilçede fark yaratı.

Bu arada, Yüksek lisansımı tamamladım ve kamuda özel sektör iş birliği uygulamaları üzerine uzmanlaştım. Tezimin tüm yönleri ile uygulanması aşamasında 4 başarılı projede görev aldım. Gelişim üniversitesi öğretim görevlisi olarak Avcılar ilçesinde dersler vermeye başladım.

2018 yılı eylül dönemine kadar, Ataşehir Belediyesi Başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Mali işler işletme iştiraklerde çalışmalar yürüttüm.

Avcılar belediye başkanlığına aday adaylığım süreci başlayıncabu görevimden istifa etti Tüm bu bilgimi birikimimi becerilerimi uygulayabileceğim bir görev alan Belediye başkanlığı.

Bu güvenle, Avcılar Belediyesine aday oldum.

" Asla yılma, hep çalış, hep kazan " hayatımın sloganı…



