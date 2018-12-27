Avcılar'da Nimet Baylan Bazan rüzgarı esiyor

Avcılar CHP Belediye başkan aday adayı Nimet Baylan Bazan, çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeciğin çıraklığından yetişen başkan adayı Nimet Baylan Bazan yine sokaklarda yine halkın içinde. Sorun dinliyor, not alıyor, çözebileceği sorunları seçim sonucu beklemeden çözüyor.

Bir taraftan ihtiyaç sahibi olanlara Check-Up hizmeti dağıtan Nimet Baylan Bazan, diğer taraftan yeni hizmetlerle ön plana çıkıyor.

İş veren ve iş arayan kişileri, ihtiyaç sahibi ile yardım severleri buluşturmak için kolları sıvayan Nimet Baylan Bazan, biri engelli 3 kişiye iş imkanı yarattı, hayır severlerle ihtiyaç sahibi bir okulu bir araya getirdi. İnşaatı yarım kalmış Cem evinin ihtiyacı olan malzemeyi sağladı.

Nimet Baylan Bazan, henüz aday adayı iken, bu kadar hizmet yapmasını yadırgayanlara şu yanıtı verdi:

“ Bunlar öncelikle insani görevlerim. Tabiî ki acil gördüğüm sorunlara kayıtsız kalamam. O yüzden gezilerim esnasında karşılaştığım bu tür sorunları çözerek ilerliyorum, sadece vaatlerde bulunmak istemiyorum”

CHP Aday Adayı Nimet Baylan Bazan’ın çalışmalarını takdirle karşılayan Avcılar sakinleri ise, çok memnun. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Bazan’ın arkasından “piyango avcılara çıktı” sözleri yükseldi.

Adaylığı kesinleştiği takdirde Avcılarda yeni bir vizyon yaratacağını anlatan Bazan, siyaset üstü davranışları ve belediyecilik bilgisiyle, her kesimden yüksek oranda kabul göreceğini şimdiden fark ettiriyor.

Nimet baylan Bazan, şöyle konuştu:

“ Belediyecilik demek sadece sokak süpürmek çöp toplamak değildir. Şehrin alt yapı sorunları, Avcıların halen sarılamayan deprem yaraları, riskli binalar, nüfus yoğunluğu fazla olan semtlerde okul ve sosyal alan eksikliği, şehrin cehresi, tarihi önemi, esnafın ve çalışan kesimin ulaşım sorunları, Pazar yerleri ve bir çok konu başlıklar halinde tek tek incelenerek sadece Avcılara ilişkin sorunların projelendirildiği kalın bir dosya ile, göreve geldiğim ilk günden itibaren çalışacağım. “

Bazan, şöyle devam etti:

“Bana inanan beni destekleyen yanımda olan herkese söz veriyorum çok kısa bir zamanda hizmetlerimin meyvesini göreceksiniz. Göreve geldiğim ilk günden başlayarak, ilk üç ay, ilk altı, ve ilk bir yılın projeleri hazır. Sokakları gezerek, insanlarla konuşarak öncelikli hizmet ihtiyaçlarını belirledim bugüne kadar biriktirdiğim bilgi ve birikimimi Avcılar gibi bir şehirde uygulamak ve kısa zamanda örnek projelerle Avcıları bir dünya kenti haline getirmeyi hedefliyorum. “

İŞTE KENDİ AĞZINDAN NİMET BAYLAN BAZAN’IN ÖYKÜSÜ

1971 yılında İstanbul Okmeydanı’nda doğdum. Aslen Erzincan Refahiye’liyim. 1988 yılında liseyi bitirdim. Babam her zaman kahramanımdı. Beni hem oğlu hem kızı gibi yetiştirdi. 3 tane engelli kardeşim var. Babam engelli çocuklarının nasıl bir hayatı olacağını düşünüyor bu konuda sıkıntılarını benimle paylaşıyordu. Ben hep babamın en büyük yardımcısı olmaya çalıştım. Çocuklarının dışarıda bir hayatı olmayacağını düşünüyordu.

Sorumluluk almak bir an önce faydalı bir insan olabilmek için sorumluluk almaya çok erken yaşlarda başladım. Lise bitti. Önceleri doktor sonrasında avukat olmak istedim. İkisi de olmadı. Yılmadım. Kendimi geliştirmeye başladım.

Kendimi geliştirmeye başladım. Önce stenograf oldum. Muhasebe, programcılık okudum. Hemen işe girdim. Tezgâhtarlık. Mağazada reyon sorumlusu ve bir perdecinin sorumluluğunu aldım. 1989 SHP Gürpınar Belediyesi kuruldu. Bu, benim belediye de olmamı sağladı.

Aldığım eğitim muhasebe, programcılık, stenografi eğitimi idi ama kendimi fotokopi makinesi başında buldum. Sonrasında defter mühürleyerek başladım işe. Yazı işleri ve tüm işlerin arkasından muhasebe müdürlüğüne yükseldim 5 yıl içinde.

Ancak, aldığım maaş aileme destek için hyetmiyordu, ek işler yaptım. İş çıkışı fotoğraf makinası sattım. Saat sattım. Parfümeri açtım. Çok çalışmam gerekliydi.

Engelli kardeşlerimi kurslara göndermem gerekliydi. Küçük kardeşimi dershaneye göndermeliydim. Böylece yıllar geçi. Eğitimime hiç ara vermedim. Anadolu Üniversitesi Muhasebe- Finans bölümünde okumaya başladım.

Belediyede her zaman aktif görevler aldım. Gürpınar’ın Sesi dergisini çıkardım. Fotoğraflarını kendim çektim. Röportajlarını yaptım. Yazılarını yazdım. Sponsorluklarının görüşmelerini yaptım. Festivaller düzenledim komisyon başkanı olarak çalıştım.

Kendimi her zaman aileme karşı, yaşadığım beldeye karşı, ülkeme karşı sorumlu hissetim. Yardım kampanyaları düzenledim.

1999 yılında Bahçeşehir Belediyesinde Hesap işleri Müdürü olarak çalışmaya başladım. Yeni bir serüven başladı. Belediyede her şey yoktan var edilmeliydi. Kadrolar kurulmaya başladı ben de yerimi aldım. 10 yıl çalıştık. Çok başarılı çalışmalar yaptık.

Belediyede kalite yönetimi sistemi kurduk. Başarılı bütçeler hazırladık. Gerçekleşme oranı % 100 olan Bütçelerde model belediyecilik örnekleri sergiledik.

2009 yerel seçimlerinde Başakşehir ilçesine bağlanınca, kadrolarımızla Başakşehir Belediyesine dahil olduk. 9 yıl süren bu çalışmalar gelir takip projeleri ile ilçede fark yaratı.

Bu arada, Yüksek lisansımı tamamladım ve kamuda özel sektör iş birliği uygulamaları üzerine uzmanlaştım. Tezimin tüm yönleri ile uygulanması aşamasında 4 başarılı projede görev aldım. Gelişim üniversitesi öğretim görevlisi olarak Avcılar ilçesinde dersler vermeye başladım.

2018 yılı eylül dönemine kadar, Ataşehir Belediyesi Başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Mali işler işletme iştiraklerde çalışmalar yürüttüm.

Avcılar belediye başkanlığına aday adaylığım süreci başlayıncabu görevimden istifa etti Tüm bu bilgimi birikimimi becerilerimi uygulayabileceğim bir görev alan Belediye başkanlığı.

Bu güvenle, Avcılar Belediyesine aday oldum.

" Asla yılma, hep çalış, hep kazan " hayatımın sloganı…