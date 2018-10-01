Aziz Kocaoğlu: ''2019 seçimlerinde aday değilim''

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi.

2004 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kocaoğlu, CHP'deki kurultay krizinde Muharerm İnce'ye verdiği destekle dikkat çekmişti.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aziz Kocaoğlu’nun “aday değilim” açıklamasıyla ilgili olarak “benim için de sürpriz oldu. Genel merkezimiz bilgilendirilmiş midir bilmiyorum. Önümüzdeki saatlerde anlaşılır” dedi.

NTV canlı yayınında konuşan Özel, CHP olarak Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız. İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanlığı yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var. Elbette üzülürüz ama CHP açısından bir güç kaybı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

AÇIK ARA FARKLA KAZANMIŞTI

CHP'li Aziz Kocaoğlu 2014 yılında yapılan son yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı en yakın rakibiyle arasında %13,7 oy farkıyla kazanmıştı. 2014 seçimlerinde %49,6 oranında oy alan Aziz Kocaoğlu seçimlerden galip çıkmıştı.

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

21 Haziran 1948 yılında Tokat’ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1974’te İstanbul Üniversitesi’nden İşletme dalında master derecesi alan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasına bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı. 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.

Sanayiciliğin ardından siyasi yaşamına CHP Gençlik Kollarında başlayan Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda bu partiye üye oldu. 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP’den Bornova Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina‘nın ölümü üzerine CHP İzmir teşkilatı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, %56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009-2014 dönemi için halktan güvenoyu aldı.