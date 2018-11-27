Aziz Kocaoğlu'ndan İzmir'de yeniden adaylık sinyali

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerine, AK Partili meclis üyesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun tartışması damga vurdu. AKP'li meclis üyesi İmet Tunç’un Kocaoğlu'na yönelik “Kentinden çok kendine hizmet etmeye çalışan bir anlayış vardır” sözleri üzerine Kocaoğlu, büyük tepki göstererek "Bunun açıklamasını yap, varsa hırsızlık, namussuzluk, şerefsizlik bunun delilini sun" dedi. Kocaoğlu ayrıca yeniden başkanlık sinyali de verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Birleşimde İZSU 2019 yılı mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. İZSU'ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. Görüşmelerde söz alan AKP’li Meclis Üyesi İmet Tunç, Başkan Kocaoğlu'na yönelik “Kentinden çok kendine hizmet etmeye çalışan bir anlayış vardır” sözleri üzerine Kocaoğlu, büyük tepki gösterdi.

“DELİLİNİ SUN”

Tunç'un sözlerine karşılık Kocaoğlu, “Eğer kentinden çok kendine hizmet dersen yanlış olur. Böyle dillendiremezsin. Dilendirme kardeşim biz kendimize değil kentimize çalıştık. Kente değil kendine çalıştı, demek ne demek? Bunun açıklamasını yap, varsa hırsızlık, namussuzluk, şerefsizlik bunun delilini sun” dedi. Ardından CHP'li meclis üyelerinin İmet Tunç'a seslerini yükseltmesi üzerine Başkan Kocaoğlu, “Lütfen oturun ben aciz miyim cevap vermekten? Lütfen ya. İmet kardeşim bak kendine çalıştın ne demek? ” diyerek meclis üyelerini susturdu.

“SEN ÜZÜLÜYORSAN SÖYLE GİTMEYİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz , “İZSU'nun sorumsuz davranışları nedeniyle İzmirli vatandaşlar nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. İZSU vatandaşların taleplerine cevap verememektedir. İZSU varsa derdin var. Siyasi ömrünüz yeterse yüzülebilir körfez hakkında da doğru konuşup konuşmayacağız anlaşılacak” dedi. Bunun üzerine Başkan Aziz Kocaoğlu, “Nasıl ömrün yeterse. Bırakmayız, sen istemezsen. Nereye gidiyoruz. Canımı sıkma hala benim adaylığım aday olup olmamam. Sen üzülüyorsan söyle gitmeyiz” dedi.

BAŞKAN KOCAOĞLU'DAN YENİDEN ADAYLIK GÖNDERMESİ

Çağlar Haspolat'ın “Hala anketlerde birinci çıkıyorsunuz” sözleri üzerine Başkan Kocoağlu, “Anketör gidiyor. Soruyor ‘Büyükşehir adayı kimi görmek istersiniz' diye. Diyor ki ‘Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde büyükşehir adayı olmadığını açıkladı. Bu bilgi ışığında kimi görmek istersiniz' diyor. Buna karşılık vatandaş ‘Aziz Kocaoğlu'nu görmek isteriz' diyor. Öylelikle birinci çıkıyorum. Çağlar yine başımı derde soktun” dedi. Bunun üzerine AK Parti sıralarından ‘Vatandaşı kırmazsınız' demeleri üzerine Başkan Kocaoğlu gülerek, “Herhalde vatana, millete hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.