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  4. 09 Kasım 2018 22:38

Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !

Bakırköy Belediyesi'ne 2 milyon 693 bin 343 lira borcu nedeniyle icra geldi.

Bakırköy Belediyesi'ne büyük şok !
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Bakırköy Belediyesi'ne, yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi, 2 yıl boyunca "sivil zabıta personel hizmeti" aldığı yüklenici firma İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’ne, 2 milyon 693 bin 343 lira borçlandı.

Söz konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar, bugün belediyeye geldi.

MAKAM ODASINDA DA KAYIT

İcra memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.

Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2018/877 numaralı icra dosyasında, "İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi’nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur." ifadeleri yer aldı.

AA

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